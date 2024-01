Atriz Gina Torres explica ausência de Meghan Markle no Globo de Ouro

A atriz Gina Torres, que interpretou Jessica Pearson na série "Suits", revelou o motivo da ausência da atriz e duquesa Meghan Markle no reencontro do elenco da série no red carpet do Globo de Ouro 2024.

Em entrevista à revista Variety, Torres disse que ela e seus colegas não têm o número de telefone de Markle. "Simplesmente não temos", disse ela. "Então, ela vai ver. Ela vai assistir. Ela vai ficar feliz por nos ver aqui."

Markle atuou em 108 dos 134 episódios de "Suits", no papel de Rachel Zane. Ela trabalhou na série entre 2010 e 2018, deixando a produção pouco antes de seu casamento com o príncipe Harry.

A ausência de Markle no reencontro do elenco foi notada pelos fãs da série. Alguns especularam que ela poderia estar evitando a exposição pública, enquanto outros sugeriram que ela poderia estar ocupada com seus compromissos como duquesa.

Leia Também: James Morrison chora morte da esposa; Gill foi encontrada morta em casa

A explicação de Torres sugere que a ausência de Markle foi simplesmente um caso de logística. É possível que ela não tenha passado seu número de telefone para seus colegas de elenco desde que deixou a série.

Ou, talvez, ela tenha decidido que não queria participar do reencontro. Afinal, ela agora é uma figura pública e seu tempo e atenção são limitados.

Leia Também: James Morrison chora morte da esposa; Gill foi encontrada morta em casa