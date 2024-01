Aiko do Japão, a princesa sem trono, já começou a trabalhar

A princesa Aiko, de 22 anos, filha única dos imperadores Naruhito e Masako, do Japão, anunciou que trabalhará como funcionária da Cruz Vermelha japonesa.

Aiko ainda está cursando o ensino superior, mas terminaria os estudos em breve. Ela conciliará o trabalho na Cruz Vermelha com suas funções dentro da Casa Imperial.

Desde que atingiu a maioridade, em 2023, Aiko pode comparecer a compromissos oficiais, mas devido à sua dedicação aos estudos, tem tido poucas oportunidades de fazer aparições públicas.

A Lei Sálica, vigente no Japão, impede que mulheres herdem o trono. Assim, apesar de seu pai ser imperador, Aiko nunca será imperatriz.

Atualmente, o segundo na linha de sucessão é o seu tio, o príncipe Fumihito. Ele tem três filhos, duas meninas e um menino, o príncipe Hisahito, de 17 anos, o único rapaz da sua geração.

É em Hisahito que estão depositadas as esperanças do futuro do trono nipônico. No caso das mulheres que nasceram princesas, estas perdem o direito ao título e ao estatuto real se se casarem com plebeus. Foi este o caso da princesa Mako, a filha mais velha do príncipe Fumihito, que se casou com Kei Komuro em 2021 e passou a ter estatuto de plebeia.

