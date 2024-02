Rapper Killer Mike é detido logo após ganhar 3 prêmios no Grammy

Na madrugada desta segunda-feira (5 de fevereiro), o rapper Killer Mike foi detido após se envolver em uma confusão com um segurança dentro da arena Crypto.com, local da premiação do Grammy Awards. A detenção aconteceu logo após o artista ter ganhado três prêmios.

A informação foi confirmada pela polícia de Los Angeles à Associated Press. Segundo relatos, o rapper americano, de 48 anos, se envolveu em uma briga com um segurança. Ele recebeu uma multa por transgressão e foi libertado posteriormente, mas terá que comparecer ao tribunal no final deste mês de fevereiro.

Um vídeo publicado no X, antigo Twitter, mostra Mike, aparentemente algemado, sendo escoltado pela polícia para fora do edifício. Vale destacar que o artista venceu nas três categorias para as quais estava nomeado: Melhor Álbum de Rap do Ano, Melhor Música Rap e Melhor Performance de Rap.

Hip Hop police arrested Mike at the Grammys pic.twitter.com/rlTXUamxcR — JA EL (@JAELBEY) February 5, 2024

