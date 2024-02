Neto de Marília Gabriela fala sobre rejeição e bloqueio do pais nas redes

Aos 20 anos, Vitor Henrique, neto de Marília Gabriela, compartilhou durante uma entrevista ao Balanço Geral da Record que foi bloqueado nas redes sociais por seu pai, Christiano Cochrane, marcando o ponto final em sua relação tumultuada. Este desfecho ocorreu após disputas legais, embora Vitor tenha visto o pai pessoalmente apenas uma vez, quando ainda era um bebê, e nunca tenha tido qualquer contato com sua avó.

O episódio ganhou destaque na quarta-feira (7), quando o jovem, fruto da união de Cochrane com Andrea Morais Vilela, revelou que sua mãe entrou com pelo menos cinco processos contra o pai famoso para garantir seus direitos de herdeiro.

"Meu pai começou a pagar pensão em 2007. Eu o vi quando tinha um ano de idade, no fórum, em 2004 ou 2005. Minha mãe contou que fui até ele, coloquei a mão no colo dele, e ele ficou sem reação. Nunca tive contato com minha avó. Ela provavelmente sabe da minha existência por ter conversado com minha mãe. Não sei por que ela nunca veio atrás", relatou Vitor.

Durante a entrevista, ele explicou o motivo do rompimento definitivo: uma intimação que chegou a ele há quatro meses. Apesar do pedido de arquivamento feito por sua mãe, o processo não foi concluído, levando Christiano a bloqueá-lo em todas as redes sociais.

"Perdemos o contato após um oficial de Justiça ir à casa dele em Orlando, nos Estados Unidos, notificando-o sobre um processo que eu nem sabia que estava aberto. Minha mãe fez isso há vários anos, solicitou o arquivamento, mas não aconteceu. Ele interpretou que eu o estava processando para obter algo dele", lamentou Vitor.

Apesar da decepção com o pai, ele expressou o desejo de conhecê-lo, assim como a avó, e esclareceu: "Espero que não sintam ódio de mim, que não pensem que estou buscando algo deles. Não é essa a intenção. Quero apenas conversar, esclarecer esta história e verdadeiramente conhecê-los. Só quero olhar nos olhos dele e ter a sensação de pai e filho que nunca tive".

