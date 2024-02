Davi chora e diz que quer apertar botão para desistir do BBB 24

Na manhã deste domingo (11), o participante Davi chorou muito no BBB 24 e disse querer apertar o botão de desistência.

O baiano acordou Isabelle para dizer que queria desistir. "Tô pensando em apertar o botão".

Isabelle reclamou com o brother. "Não, Davi. Você não vai fazer isso. Você chegou até aqui. Jamais. Não existe essa possibilidade". Depois de conversar com a sister, ele desceu para a sala e chorou bastante diante do botão.

Leia Também: Duda Nagle assume romance com Michele Balsamão