Jojo Todynho: "Me olho no espelho e me sinto poderosa"

Quase 50 kg a menos e uma nova vida. Jojo Todynho ostenta uma silhueta mais fina e um sorriso radiante após eliminar mais de 40 kg desde sua cirurgia bariátrica em agosto de 2023. Em entrevista à Vogue Brasil, a cantora de 27 anos revela como se sente neste momento de transformação.

Totalmente dedicada a um estilo de vida mais saudável, Jojo combina exercícios físicos e alimentação balanceada para alcançar seus objetivos. "Minha meta é me sentir cada vez melhor, e estou focada e determinada", afirma a ex-Fazenda.

Com 140 kg no início do processo, a decisão pela bariátrica foi motivada pelo desejo de ser mãe e cuidar da saúde com mais atenção. A meta estipulada por seus médicos era eliminar entre 30 e 50 kg, e ela está próxima de conquistá-la.

"Minha qualidade de vida melhorou muito, estou com mais disposição e energia", relata Jojo. A perda de peso também elevou sua autoestima: "Me sinto maravilhosa. Me olho no espelho e me sinto poderosa", declara.

Para o próximo ano, Jojo pretende manter o foco na saúde e no bem-estar, além de seguir dedicada à sua carreira musical. "Meus planos para 2024 incluem continuar focada na minha saúde e bem-estar, e também na minha carreira", finaliza.

