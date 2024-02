Russell Crowe surge irreconhecível após cinco anos sem ir ao barbeiro

O astro de Hollywood Russell Crowe, conhecido por filmes como "Gladiador" e "O Informante", causou espanto e admiração em seus seguidores ao revelar seu novo visual. Em uma publicação no X (ex-Twitter), Crowe exibiu o resultado de sua primeira ida ao barbeiro em cinco anos, deixando fãs perplexos com a mudança radical.

Acostumados a vê-lo com barba volumosa e grisalha, os internautas se depararam com um Crowe completamente diferente, com o rosto mais jovem e sem a marca registrada dos últimos anos. Na legenda da foto, o ator brincou: "O ator se prepara para o número 20. Primeiro barbear desde 2019".

[Legenda]© Twitter- X

A transformação gerou uma avalanche de comentários e reações nas redes sociais. Muitos seguidores se mostraram surpresos com a jovialidade do ator, comparando-o a fotos antigas e brincando que ele havia encontrado a "fonte da juventude". Outros expressaram saudades da barba, que já era considerada parte da identidade de Crowe.

Leia Também: Adele revela chateação por virar meme e nega preenchimento labial