Príncipe Archie é a cara de Meghan Markle; veja

Quatro anos atrás, o príncipe Harry realizou o sonho da paternidade com o nascimento de Archie, seu filho mais velho, fruto do casamento com Meghan Markle.

Ao longo do crescimento do menino, muitos notaram suas semelhanças com o pai. No entanto, ma fotografia da ex-atriz prova precisamente isto, conforme destaca a revista Hello!.

Veja:

WOW what a striking resemblance.

Meghan Markle as a baby and Archie pictured with Meghan and Harry ? pic.twitter.com/IKf6LwCyPd — Archie's special lemon cake (@Maryann49479023) February 20, 2024

Harry e Meghan também pais da princesa Lilibet, de dois anos.

