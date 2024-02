Sylvester Stallone chegou a colocar uma "pequena faca" na bolsa da filha

Sylvester Stallone, pai de três filhas, sempre priorizou a segurança delas, fornecendo as ferramentas necessárias para se defenderem em situações de perigo. Essa informação foi compartilhada por uma de suas filhas, Sistine, durante a segunda temporada do programa 'The Family Stallone'.

"Ele nos obrigou a praticar o uso de gás pimenta uma na outra", mencionou a jovem. "Meu Deus, isso é tão ruim. Ele até colocou uma pequena faca na minha mochila no quarto ano", revelou.

Neste episódio, o astro de 'Rambo', agora com 77 anos, leva Sistine e sua irmã, Sophia, a uma aula de autodefesa ministrada por ex-oficiais da Marinha.

