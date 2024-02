Meghan Markle aproveita a vida em Beverly Hills após viagem ao Canadá

Após sua viagem ao Canadá, Meghan Markle retornou à sua rotina na Califórnia, onde reside com a família.

Nesta quinta-feira, 22 de fevereiro, a duquesa de Sussex, de 42 anos, foi vista em Beverly Hills na companhia de várias amigas.

Para a ocasião, a esposa do príncipe Harry escolheu um casaco e bolsas em tom camel, uma de suas cores preferidas, combinando com uma blusa e calças pretas.

Vale destacar que a viagem ocorreu devido aos Invictus Games, uma competição esportiva criada por Harry destinada a veteranos de guerra. A próxima edição está programada para Vancouver no próximo ano.

Meghan Markle Embraces the "Ladies Who Lunch" Life in an A-Lister-Worthy Outfithttps://t.co/prnFRdjBZw