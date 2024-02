Amy Schumer diagnosticada com doença de Cushing

Depois de muitos questionarem o fato de estar com o rosto muito inchado e de ter explicado que foi diagnosticada com endometriose, Amy Schumer voltou a falar sobre o seu estado de saúde.

A comediante, de 42 anos, revelou que foi diagnosticada com a doença de Cushing na edição de sexta-feira do 'News Not Noise' de Jessica Yellin.

De acordo com a CUF, "a maioria dos pacientes com doença de Cushing apresenta pequenos tumores (microadenomas) na hipófise". "Resulta da produção excessiva do hormônio hipofisária chamada ACTH que por sua vez leva a uma produção de cortisol pela glândula suprarrenal acima dos níveis necessários e desejáveis para o normal funcionamento do organismo", acrescentam.

Leia Também: Jojo Todynho anuncia fim de namoro