MC Danilo Boladão amputa dedo por complicações da diabetes

MC Danilo Boladão, figura conhecida no cenário do funk do litoral paulista, passou por uma nova amputação, desta vez do dedão do pé esquerdo, devido a complicações da diabetes tipo 1.

Após oito dias internado no hospital Guilherme Álvaro, na Baixada Santista, Danielo Laureano recebeu alta, segundo informações postadas em seu perfil no Instagram.

A causa da amputação foi uma unha encravada com uma bactéria. A operação, realizada pelos mesmos médicos que acompanham Danilo Laureano desde o diagnóstico da diabetes em 2005, foi bem-sucedida.

A Doença e as Amputações Anteriores

Na diabetes tipo 1, o pâncreas não produz insulina suficiente, o que eleva os níveis de glicose no sangue e pode levar à necrose de partes do corpo. Danilo, além da diabetes, também foi diagnosticado com Doença Arterial Obstrutiva Periférica (DAOP), que diminui o fluxo sanguíneo nos membros inferiores, agravando seu quadro.

Esta é a quarta amputação que o cantor enfrenta por conta da doença crônica. Em 2006, após o diagnóstico, ele perdeu dois dedos dos pés devido a problemas de circulação. Em 2017, outro dedo do mesmo pé foi amputado, e em novembro de 2021, Danilo perdeu parte do calcanhar após um machucado que não cicatrizava.

