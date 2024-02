Transplante de rim do cantor Chrystian é adiado; entenda

O cantor Chrystian, ex-dupla com Ralf, precisará adiar a cirurgia de transplante de rim, inicialmente prevista para março. A equipe do sertanejo comunicou no Instagram que ele precisa realizar um tratamento antes do procedimento.

Cateterismo e medicação:

Durante os exames pré-operatórios, Chrystian foi submetido a um cateterismo. Isso exige o uso de medicação para afinar o sangue por seis meses, período durante o qual cirurgias não são permitidas.

Chrystian sofre de rim policístico, uma condição genética. O novo rim virá da sua esposa, Key Vieira, por meio de uma laparoscopia.

O cantor está bem e segue cumprindo sua agenda de shows até a nova data da cirurgia, que será definida em breve.