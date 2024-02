Ator Buddy Duress, de "Bom Comportamento", morre aos 38 anos

O ator norte-americano Buddy Duress, conhecido por seu papel no filme "Bom Comportamento" ao lado de Robert Pattinson, faleceu aos 38 anos após um ataque cardíaco. Segundo a revista People, a morte aconteceu em novembro de 2023, mas só agora foi tornada pública.

Duress teve uma vida marcada por desafios. Em 2017, ele estreou no cinema com o filme "Heaven Knows What" enquanto vivia em situação de rua após ter fugido de um programa de apoio a toxicodependentes. Sua história chamou a atenção do diretor Josh Safdie, que lhe deu a oportunidade de voltar a atuar.

Nascido no Queens, Nova York, em maio de 1985, Duress estrelou dois dos filmes independentes dos irmãos Safdie. Seu primeiro papel como ator foi no filme Amor, Drogas e Nova York, de Benny e Josh Safdie, em 2014.

