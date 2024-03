Veja a foto do príncipe Harry de uma 'coleção' pessoal do rei Charles III

Nesta quinta-feira, 29 de fevereiro, a rainha Camilla recebeu na Clarence House a primeira-dama da Ucrânia, Olena Zelenska. Em relação à visita, a esposa de Volodymyr Zelensky compartilhou um vídeo nas redes sociais, e um detalhe chamou a atenção dos internautas.

Estamos falando da coleção pessoal de fotografias do rei Charles III, que estava em exibição no local do encontro. No vídeo, podemos observar um retrato em que o monarca posa com sua mãe, a rainha Elizabeth II, outro ao lado de sua esposa, a rainha Camilla, e ainda uma foto tirada no dia do batizado do príncipe George, filho mais velho do príncipe William.

Entre as molduras, também é possível ver uma foto do príncipe Harry quando era mais jovem.

Veja o vídeo:

Була рада особисто подякувати Її Величності Королеві Каміллі, а в її особі всій @RoyalFamily та народу Великої Британії за послідовну підтримку України та наших вимушених переселенців. Наші цінності спільні. Це життя, свобода, демократія. Дякую, що сьогодні відстоюємо їх разом. pic.twitter.com/7TmzrHsST0 — Олена Зеленська (@ZelenskaUA) February 29, 2024

