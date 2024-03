Natiruts anuncia fim da banda e turnê de despedida

Após quase 30 anos de estrada, a banda Natiruts anunciou o fim da carreira. A notícia pegou os fãs de surpresa, mas a banda já planejou uma turnê de despedida pelo Brasil, intitulada "Leve Com Você".

Uma história de sucesso:

Fundada em 1996, a banda se tornou um dos maiores nomes do reggae brasileiro, com nove álbuns e três DVDs lançados. O grupo se apresentou em alguns dos principais palcos do mundo, incluindo festivais renomados e shows esgotados em diversos países, como Espanha, França, Alemanha, Portugal, Cabo Verde, Austrália e Nova Zelândia.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, a banda agradece aos fãs pelo apoio ao longo da carreira e afirma que a missão foi cumprida. A turnê "Leve Com Você" promete ser um momento de celebração e nostalgia para os fãs brasileiros.