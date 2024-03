Irmã de Miley Cyrus namorou com marido da mãe (e foi banida do casamento)

A família da cantora Miley Cyrus se vê envolvida num triângulo amoroso que tem dado o que falar.

Esta semana, a imprensa internacional revelou que Noah, irmã da cantora, estaria namorando com Dominic Purcell antes da mãe, Tish, casar com o mesmo.

Em agosto de 2023, Tish e Dominic casaram numa cerimônia da qual Noah foi excluída.

"A Tish não convidou a Noah para o casamento porque pensou que iria causar uma cena ou um drama", revelou uma fonte ao Entertainment Tonight.

"Tem sido um período de adaptação para ela em geral desde que os pais se divorciaram", ainda afirma a fonte.

Tish e Billy Ray separaram-se em abril de 2022 após 28 anos de casamento. Em comum têm quatro filhos: Miley, de 31 anos, Noah, de 24, Trace, de 35 e Braison, de 29.

Além de Noah, Braison também faltou à cerimônia, o que deu origem à especulação. Já Miley teria ficado do lado da mãe, tendo sido uma das suas damas de honra.

Noah já tinha namorado com Dominic Purcell... atual marido da mãe

O caso deu ainda mais que falar quando foi revelado que Noah Cyrus namorou com Dominic Purcell pouco tempo antes do artista se envolver com Tish. "A Noah ficou afetada por a Tish ter roubado o Dominic dela", diz a fonte em declarações à Us Weekly.

Numa entrevista ao podcast Call Her Daddy, Tish chegou a revelar que a primeira vez que se encontrou com o atual marido ficaram juntos "três horas", sendo que no dia seguinte confessaram logo a paixão que sentiam um pelo outro.

Por sua vez, uma outra fonte explicou à revista People que Noah e Dominic "eram amigos com benefícios", sendo que a sua relação não era séria. "Eles pararam de se ver e então a Tish entrou em cena", completa.

Leia Também: Wanessa Camargo é expulsa por agressão a Davi