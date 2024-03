Jojo Todynho revela o motivo de não ser mais amiga de Anitta

Jojo Todynho resolveu contar aos seus seguidores o motivo da 'treta' entre ela e Anitta. A influencer compartilhou um vídeo de quinze minutos no youtube explicando sua versão sobre o fim da amizade com Anitta.

Segundo Jojo, a confusão começou quando, durante um dia em Copacabana, Anitta ligou para ela afirmando estar grávida. Jojo, enquanto fazia o cabelo, concordou em visitá-la após o término do procedimento.

"Um dia, enquanto estava em Copacabana, fazendo o cabelo, Anitta me liga e fala assim pra mim: 'Estou grávida'. E eu fiquei doida. Só que eu tive que ficar monossilábica, porque tinham várias pessoas em volta de mim. E aí? Falei: 'Estou fazendo o cabelo e, quando terminar, vou na sua casa'. E ela falou que ia no médico com a mãe e ia me informando", contou Jojo.

No entanto, o mal-entendido surgiu quando Anitta acusou Jojo de passar informações sobre sua vida, alegando que uma jornalista teria obtido detalhes da suposta gravidez por meio dela.

"Eu não falei com ninguém, tô aqui fazendo o cabelo. Tô em um lugar cheio, como vou ligar para os outros? Impossível", teria dito Jojo, se defendendo.

Jojo negou as acusações, apresentou um áudio da jornalista desmentindo o envolvimento dela e encerrou o assunto.

Jojo também falou carinhosamente da artista, admtindo que costuma escutar suas músicas enquanto treina. Ela também se disse grata pelo que Anitta já fez por ela.

Apesar das revelações, Jojo não aponta explicitamente quem teria vazado a história, enfatizando que "ciclos se encerram" e pedindo que as pessoas mudem a pauta, focando em sua própria vida.