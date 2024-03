Ator Mark Dodson, de 'Star Wars' e 'Gremlins', morre aos 64 anos

O ator Mark Dodson faleceu aos 64 anos, vítima de um ataque cardíaco fulminante durante o sono. A informação foi confirmada pela filha do artista ao site TMZ.

Dodson era conhecido por dar voz a personagens icônicos do cinema, como Salacious Crumb, o fiel companheiro de Jabba the Hutt em "Star Wars: O Retorno do Jedi" (1983) e Gizmo, o adorável Mogwai do filme "Gremlins" (1984).

Seu talento era muito elogiado por críticos de cinema e fãs da sétima arte. A perda de Dodson está a gerar reações de luto e pesar em várias páginas dedicadas ao cinema.

It is with the heaviest of hearts that we learn of the passing of Mark Dodson. Mark was genuine and funny and the characters he brought to life will always be as iconic as he was kind. Thank you for everything Mark, you are missed. pic.twitter.com/uTLiyUlXJm