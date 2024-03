Nova estátua de cera de Justin Bieber divide fãs; parece mesmo?

O Museu Madame Tussauds de Nova York adicionou à sua coleção um novo exemplar de cera de Justin Bieber, atualizado para refletir sua aparência mais recente. A revelação da estátua coincidiu com as celebrações do 30º aniversário do cantor, em 1º de março.

As opiniões sobre o boneco de cera foram mistas. Alguns fãs elogiaram o realismo da estátua, enquanto outros criticaram a aparência, dizendo que não se parece com o cantor. Alguns até mesmo brincaram que a estátua se parece mais com Brooklyn Beckham, filho de David Beckham.

O que você acha do novo boneco de cera de Justin Bieber? Você acha que se parece com ele?

