Ex-miss Guatemala é acusada de ser chefe de uma rede de tráfico de drogas

Isel Aneli Suñiga Morfín, Miss Guatemala 2017 e atual presidente da Câmara de Ayutla, está sendo acusada pelos Estados Unidos de dar continuidade ao legado de seu pai e se tornar a nova líder da conhecida rede internacional de tráfico de drogas 'Los Pochos'.

Segundo fontes internacionais, Isel, de 29 anos, que representou a Guatemala no concurso Miss Universo em 2017, teria seguido os passos de seu pai, Erik Salvador Suñiga Rodríguez, conhecido como El Pocho, não apenas no comando de Ayutla, mas também no cartel homônimo.

É importante lembrar que um ano antes de encerrar seu mandato como prefeita de Ayutla, em 2019, as autoridades norte-americanas acusaram El Pocho de liderar um grupo de traficantes que transportava cocaína da Guatemala, através do México, para os Estados Unidos, mantendo laços estreitos com o Cartel de Sinaloa, a organização de tráfico de drogas mais poderosa do México.

Erik acabou se entregando às autoridades e sendo extraditado para os EUA, onde faleceu na prisão em abril de 2020 devido a câncer. De acordo com o sistema judiciário dos Estados Unidos, o lugar de El Pocho não ficou vago por muito tempo, já que Isel teria assumido imediatamente seu papel.

Quanto ao marido da ex-miss, Juan José Morales Cifuentes, de 33 anos, os EUA o descrevem como "distribuidor de cocaína residente na Guatemala e coordenador de transporte associado ao Cartel de Sinaloa". Acredita-se que ele também seja responsável por "executar rivais".

Juan foi detido em 11 de dezembro pela polícia guatemalteca e aguarda atualmente a extradição para os Estados Unidos. Um dia antes da prisão, Isel compartilhou fotos no Facebook ao lado do marido, anunciando a gravidez do segundo filho.

Até o momento, Isel continua exercendo suas funções como prefeita e não foi detida.

Leia Também: John Travolta está hospedado em Ipanema e visita pontos turísticos do RJ