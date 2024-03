Emma Heming desabafa sobre rumores da saúde de Bruce Willis

Em 2022, Bruce Willis foi diagnosticado com demência frontotemporal. Desde então, o ator tem sido alvo de comentários depreciativos sobre sua saúde. Recentemente, um antigo colega de Willis afirmou que ele teria "perdido a alegria de viver" após a descoberta da doença.

Em resposta aos rumores, Emma Heming, esposa do astro de Hollywood, usou as redes sociais para desabafar. "Posso apenas dizer que isso está longe de ser verdade", escreveu ela. "Preciso que a sociedade e quem quer que esteja escrevendo essas manchetes estúpidas, parem de assustar as pessoas."

Heming ressaltou que a vida com demência frontotemporal é desafiadora, mas que Willis ainda encontra alegria nas coisas simples. "Ele ainda é o Bruce que eu conheço e amo", disse ela. "Ele se esforça para viver a vida ao máximo e aprecia cada momento."

A esposa de Willis já havia pedido respeito e compreensão. "Estamos aprendendo a viver com essa doença e estamos focados em aproveitar o tempo que temos juntos", afirmou. "Pedimos que vocês nos respeitem e nos deem espaço para lidar com isso da maneira que acharmos melhor."

A demência frontotemporal é um tipo de demência que afeta os lobos frontais e temporais do cérebro. Ela pode causar mudanças na personalidade, comportamento e linguagem. A doença é progressiva e não há cura.

