Tio de Kate Middleton preocupa ingleses após fala sobre saúde da sobrinha

Uma declaração feita por Gary Goldsmith, tio de Kate Middleton, a duquesa de Cambridge, durante sua participação no Celebrity Big Brother (CBB) britânico, deixou os britânicos preocupados com o estado de saúde da esposa do príncipe William.

Questionado por sua colega de confinamento, Ekin-Su, sobre o paradeiro e condição de Kate, a pergunta ecoa entre os britânicos, dado o limite de informações sobre a cirurgia abdominal que ela realizou em 16 de janeiro. Apesar de respostas um tanto evasivas, Goldsmith assegurou que sua sobrinha está "recebendo os melhores cuidados do mundo".

"Porque ela não quer falar sobre isso...", indagou Ekin. "Não podemos discutir isso. É a última coisa que farei, pois existe um código de ética. Se for divulgado, [então] darei minha opinião", revelou Goldsmith, que é empresário.

Ekin expressou: "Espero que ela esteja bem", ao qual ele respondeu: "Falei com a mãe dela, minha irmã [Carole Middleton]. Ela está recebendo os melhores cuidados do mundo. A família vem primeiro, antes de qualquer outra coisa". Em seguida, ele assegurou à colega de confinamento: "Ela é incrível. Ela voltará, com certeza".





Leia Também: Príncipe William assume tarefas de Kate com os filhos na sua ausência