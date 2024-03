Guilherme Fontes anuncia mudança de vida após problema de saúde

O ator Guilherme Fontes, conhecido por seus papéis de galã nas novelas dos anos 80, usou as redes sociais para revelar que está com 60% de uma artéria obstruída. A descoberta aconteceu após um exame de rotina solicitado por seu cardiologista.

Em um post no Instagram, o ex-marido de Vera Fischer disse que vai mudar de vida para cuidar da saúde. "Vou dobrar o remédio para colesterol e aposentar aquela volúpia de chocolates que eu devorava com meu filho. Acabou", escreveu.

Com bom humor, o ator brincou com sua fama de galã e disse que agora vai focar em se tornar um "sex symbol". "Achei que seria aos 30. Depois aos 40. Prometi com pés juntos que seria aos 50. Nada. Fui levando a ideia apenas como uma doce ilusão. E eis que não mais que de repente, descobri uma obstrução de gordura de quase 60%, numa artéria coronária, então o negócio é agir", disse.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Guilherme Machado cardoso Fontes (@guilhermefontesofc)

"E para minha graça, quem diria que agora, chegando aos 60, não teria mais saída. Sem volta. Se por acaso me virem marombando, comendo toda sorte de “capim” , frutas e leguminosas, saibam que aboli chocolates, massas gordas e por aí vai. Só banha de porco, nada de manteiga. Dobrei a dose de remédio e vamos com tudo", concluiu Guilherme.

Leia Também: Viúvo há quatro anos, Milton Neves enfrenta depressão: 'Até morrer eu vou chorar'