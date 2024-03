Anderson Leonardo, do Molejo, volta a ser internado em estado grave

O cantor Anderson Leonardo, 51 anos, vocalista do Grupo Molejo, foi internado novamente neste domingo (24) em estado grave. A informação foi divulgada no Instagram do grupo na madrugada desta segunda-feira (25).

Anderson está em tratamento contra um câncer inguinal, um tipo raro da doença. Ele havia recebido alta no dia 19 de março após 21 dias internado, mas seu estado de saúde se agravou.

"A assessoria do grupo MOLEJO, vem informar que, infelizmente, devido ao agravo da doença que acomete o cantor ANDERSON LEONARDO, o mesmo necessitou ser hospitalizado neste Domingo em estado grave. Pedimos a todos os fãs e amigos, que continuem em orações pelo nosso cantor", diz o comunicado.

Anderson já passou por duas cirurgias e sessões de radioterapia. Nas redes sociais, fãs e amigos do cantor manifestaram apoio e desejaram sua recuperação.

O Molejo se apresentou no Bar da Lapa, no Rio de Janeiro, no dia 21 de março sem Anderson.O estado de saúde de Anderson Leonardo é grave e não há previsão de alta.

