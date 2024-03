Charles III "está frustrado" com tratamento contra o câncer, diz sobrinho

O rei Charles III está ansioso para retornar ao trabalho do qual foi afastado após ser diagnosticado com câncer. Essa afirmação foi feita por Peter Phillips, sobrinho do monarca de 76 anos, em uma entrevista ao 'The Royal Report', um veículo australiano.

Segundo Phillips, Charles III mantém "um espírito positivo", mas não consegue evitar sentir-se "frustrado" pela quantidade de coisas que está impedido de fazer.

Filho da princesa Anne e de seu ex-marido, Mark Phillips, ele afirmou: "Acho que, no fundo, ele se sente frustrado. Ele está frustrado porque não consegue avançar e fazer tudo o que deseja".

"Mas ele é muito pragmático e entende que é uma fase em que precisa se concentrar em si mesmo", ressaltou.

Phillips relatou que o rei está sempre perguntando à equipe médica se pode "fazer isso ou aquilo". "Portanto, a mensagem principal é que ele está mais empenhado do que nunca em retornar à normalidade", destacou.

"E, provavelmente, está frustrado porque a recuperação está demorando mais do que ele gostaria", acrescentou.

Vale lembrar que o diagnóstico de câncer do rei Charles III foi revelado publicamente em 5 de fevereiro. Em 26 de janeiro, ele passou por uma cirurgia para tratar um problema na próstata.

Também na semana passada, a nora de Charles III, Kate Middleton, princesa de Gales, revelou que está lutando contra um câncer.

