Encontro reúne Robert De Niro, Austin Butler e Snoop Dogg em Malibu

Um jantar em Malibu, na Califórnia, reuniu um trio de celebridades de diferentes gerações: o lendário ator Robert De Niro, 80 anos, o astro em ascensão Austin Butler, 32 anos, e o icônico rapper Snoop Dogg, 52 anos.

A foto do encontro, publicada por Champ Medici, filho de Snoop Dogg, mostra os três astros sentados em um sofá, com De Niro segurando um pequeno cachorro no colo. Em um vídeo postado por Champ, podemos ver uma conversa descontraída entre o grupo e outros convidados da noite, com Snoop Dogg fazendo uma piada com De Niro: "Você não sabia que eu tenho sangue italiano?", pergunta o rapper, ao que o ator responde: "Eu sabia disso".

O encontro inusitado gerou grande repercussão nas redes sociais, com fãs comentando sobre a interessante combinação de personalidades e a química entre os três artistas.

