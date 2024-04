Fãs perturbados com post premonitório de Chance Perdomo antes de morrer

O ator Chance Perdomo, conhecido por seus papéis em "Gen V", "O Mundo Sombrio de Sabrina" e "After", faleceu tragicamente em um acidente de moto no final de semana. A notícia causou grande comoção entre seus fãs e colegas de trabalho.

Em um de seus últimos posts no Instagram, Perdomo compartilhou fotos relaxando em um sofá, posando em frente a um espelho e de sua moto Honda Rebel, com a legenda "A calma final antes da tempestade". A imagem da motocicleta e a legenda agora assombram seus seguidores, que a veem como uma premonição do acidente fatal.

[Legenda]© Reprodução- Instagram

O empresário de Perdomo confirmou que o ator pilotava a moto sozinho quando sofreu o acidente. Nenhuma outra pessoa se envolveu ou se feriu no incidente.

A coincidência entre a postagem e a morte de Perdomo não passou despercebida pelos seus seguidores. Muitos expressaram sua tristeza e choque nas redes sociais.

"Este post está genuinamente me assombrando agora", escreveu um seguidor. "Isso é tão estranho", comentou outro fã. "Como pode? As pessoas parecem estar prevendo suas mortes em postagens nas redes sociais e isso é assustador", postou um terceiro seguidor.



Perdomo era considerado uma "Força da Natureza" pelos produtores da série "Gen V", seu mais recente sucesso. A equipe do programa prestou uma homenagem ao ator, vencedor do prêmio de jovem promessa pelo BAFTA em 2019, lamentando sua morte e oferecendo força aos seus familiares e amigos.:

A investigação do acidente está em andamento. A família de Perdomo pede privacidade neste momento difícil.





Leia Também: Ator Chance Perdomo, de 27 anos, morre em acidente de moto