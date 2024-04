Possível vazamento de informações forçou Kate Middleton a revelar câncer

A divulgação do vídeo em que Kate Middleton, Princesa de Gales, revela seu diagnóstico de câncer foi feita às pressas pelos assessores do Palácio de Kensington. De acordo com o Daily Mail, a decisão foi tomada após um suposto vazamento de seu prontuário médico, que está sob investigação.

As imagens, publicadas em 22 de março, confirmam o diagnóstico e o início de "quimioterapia preventiva". A divulgação aconteceu após grande pressão pública por informações concretas sobre o estado de saúde da esposa do Príncipe William.

Uma fonte próxima à realeza disse ao Daily Mail que o vídeo não foi publicado para aplacar o clamor dos súditos, mas sim para evitar um vazamento não autorizado das informações. O Palácio de Kensington foi informado sobre a situação e acelerou a divulgação do comunicado da princesa.

Ainda não se sabe se o vazamento está relacionado ao acesso ilegal aos dados médicos de Kate no hospital onde ela foi operada ou se houve outra ação criminosa. "Seja qual for o motivo, a aclamação universal recebida por Kate confirmou que foi a decisão certa", disse a fonte à coluna Ephraim Hardcastle do tabloide.

O vídeo de Kate surgiu após a criação de diversas teorias conspiratórias e rumores sobre seu estado de saúde. Ela disse que o câncer foi descoberto após sua cirurgia abdominal em janeiro e que passou por "alguns meses incrivelmente difíceis" ao lado da família. Kate afirmou que está "bem e ficando mais forte a cada dia" e que mantém o pensamento positivo ao lado do marido e dos filhos George, Charlotte e Louis.

