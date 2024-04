Shakira revela que filhos odiaram o filme da 'Barbie': "Castrador"

'O filme "Barbie" foi um sucesso de bilheteria no ano passado, porém, nem todos gostaram da obra dirigida por Greta Gerwig.

Nesse grupo estão incluídos os filhos de Shakira, como ela mesma revelou em uma entrevista à revista Allure.

Na visão da artista, "Barbie" é uma peça da cultura pop que tirou "dos homens a oportunidade de serem homens".

"Meus filhos odiaram", afirmou Shakira. "Eles acharam que era castrador. E eu concordo até certo ponto. Estou criando dois meninos. Quero que eles se sintam poderosos também, respeitando as mulheres. Gosto da cultura pop quando ela pretende empoderar as mulheres sem tirar dos homens a chance de serem homens, de também protegerem e sustentarem. Acredito que podemos dar às mulheres todas as ferramentas e confiança para que elas possam fazer tudo sem perderem sua essência e feminilidade", argumentou.

"Acho que os homens têm um propósito na sociedade, assim como as mulheres. Nos complementamos e isso não deveria ser perdido", continuou.

"Só porque as mulheres podem fazer tudo isso, significa que os homens não deveriam?", questionou ainda. "Por que não dividir o peso com as pessoas que merecem carregar e têm o dever de fazer também?", concluiu.

Lembrando que Shakira é mãe de Milan, de nove anos, e Sasha, de sete, frutos de sua relação anterior com Gerard Piqué.