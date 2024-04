Taylor Swift entra para a lista de bilionários da Forbes

Taylor Swift entrou para a lista de bilionários da Forbes, com uma fortuna avaliada em 1,1 bilhões de dólares.

A cantora tornou-se bilionária em outubro de 2023 e, segundo a publicação norte-americana, alcançou este 'status' após o faturamento com a turnê mundial 'The Eras Tour', além do valor da sua discografia.



Taylor é a primeira cantora a figurar neste ranking apenas com o faturamento do seu trabalho como artista. A sua fortuna inclui mais de 500 milhões em riqueza estimada somando royalties e shows, além de uma discografia no mesmo valor e mais 125 milhões de dólares em imóveis.

Vale lembrar que a lista é liderada por Bernard Arnault, diretor executivo da LVMH, seguido de Elon Musk, na segunda posição, e Jeff Bezos, na terceira.

