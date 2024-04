Padrinho do príncipe George anuncia novidade meses antes de se casar

Meses antes de se casar com Olivia Henson, Hugh Grosvenor, 7º Duque de Westminster e padrinho do príncipe George, investiu cerca de 900 milhões de libras (aproximadamente R$ 6,35 bilhões na cotação atual) em um novo projeto de desenvolvimento residencial, segundo a revista Hello!.

O projeto, detalhado pelo Financial Times, inclui a construção de casas para venda e aluguel.

Grosvenor, que ocupa a 11ª posição na lista dos mais ricos do Reino Unido do Sunday Times, com uma fortuna estimada em 11,5 mil milhões de euros (aproximadamente R$ 80,7 bilhões), casará com Henson no dia 7 de junho em uma cerimônia na Catedral de Chester. Entre os convidados estão o Rei Charles e a Rainha Camilla, o Príncipe William e a Princesa Kate Middleton.

