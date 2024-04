Vitor Kley se recupera após cirurgia no joelho: 'Reaprendi a andar'

O cantor Vitor Kley revelou em suas redes sociais que passou por uma cirurgia no joelho após romper um ligamento durante uma viagem com amigos.

Em seu Instagram, Kley compartilhou fotos e vídeos do período no hospital e da sua recuperação. Ele conta que o sonho de fazer uma surf trip para Mentawaii, na Indonésia, foi adiado devido ao acidente.

"Sim, eu sou aquela pessoa que acredita que tudo tem um motivo e se não era para ir agora é porque outra coisa maior me aguardava", escreveu ele.

Apesar do contratempo, o cantor se mostrou positivo e resiliente. "Me lesionando feio desse jeito aprendi que posso superar coisas que eu achava quase impossíveis, tipo reaprender a andar, fazer shows, tocar no carnaval, viajar por dois meses com uma tala de ferro na perna", contou.

Kley agradeceu aos profissionais de saúde que o acompanharam durante o processo e salientou a importância da positividade diante das adversidades. "Tem coisa que há de ser como há de ser, não está no nosso controlo. Agora, o que podemos controlar e como levamos o peso dos acontecimentos, aí é com a gente", finalizou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Vitor Kley (@vitorkley)

