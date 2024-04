Após traição e cancelamentos Amy Nuttall e Andrew Buchan reatam casamento

Em uma reviravolta digna de um drama hollywoodiano, a atriz Amy Nuttall e o ator Andrew Buchan reacenderam a chama do amor, reatando o casamento após um ano turbulento marcado por infidelidade, separação e rumores.

O casal, junto há 11 anos e pais de dois filhos, viveu uma montanha-russa emocional em 2022. No fim do ano, a notícia do affair de Buchan com sua colega de série "Better", Leila Farzad, abalou as estruturas da relação. A traição resultou em um rompimento, seguido por uma breve reconciliação que não vingou.

Em meio ao drama pessoal, a série "Better" foi cancelada pela BBC, adicionando mais um capítulo à história conturbada. No entanto, o destino reservava uma reviravolta inesperada.

Em entrevista ao The Sunday Times, Nuttall, estrela de "Downton Abbey", revelou que perdoou o marido e que eles estão novamente vivendo juntos. A atriz, que também falou sobre as dificuldades financeiras da vida de atriz, mencionou que a renda familiar se junta, amenizando as preocupações.

O Daily Mail tentou contato com o casal para obter mais detalhes sobre a reconciliação, mas não obteve resposta.

