Joe Flaherty, ator de 'Freaks and geeks', morre aos 82 anos

oe Flaherty, ator conhecido por papéis em filmes como 'De Volta para o Futuro II', faleceu na última segunda-feira, aos 82 anos.

A filha do artista, Gudrun, confirmou a notícia à Variety por meio de um comunicado da Comedic Artists Alliance. Ela mencionou que, após uma breve doença, seu pai partiu no dia 1º de abril, e desde então, tem lutado para lidar com essa grande perda.

Gudrun descreveu seu pai como um homem extraordinário, reconhecido por seu coração generoso e sua paixão pelos filmes das décadas de 40 e 50. Durante os últimos meses, enquanto seu pai enfrentava problemas de saúde, tiveram a oportunidade de assistir juntos a muitos desses clássicos, momentos que ela guardará para sempre.

Joe Flaherty participou de diversos projetos, incluindo 'One Crazy Summer' (1986), 'O Demônio do Golfe' (1996), 'Freaks and Geeks' (1999) e 'Detroit Rock City' (1999).





