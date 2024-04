Madonna pede para brasileiros pararem de falar português em show nos EUA

A diva pop Madonna está a todo vapor com sua "The Celebration Tour" pelos Estados Unidos, e a menos de um mês de seu show na Praia de Copacabana, a cantora protagonizou um momento curioso que dividiu a web.

Em um de seus shows recentes, Madonna deu um fora em fãs brasileiros que estavam na plateia falando português.

Em um vídeo que circula nas redes sociais, Madonna aparece pegando sua guitarra e, em um momento mais calmo do show, manda um recado aos fãs brasileiros: "Não estou no Brasil ainda, então parem de falar português aqui", disse ela.

A fala da Rainha do Pop gerou uma série de reações na web, com muitos fãs brasileiros se sentindo excluídos e desrespeitados. No twitter uma internauta escreveu: "Então a senhora trate de falar apenas em português no Brasil, dona Madonna. Aqui não é EUA pra falar inglês".

Memes também surgiram, com internautas brincando com a situação. Um meme, por exemplo, mostra Madonna com a legenda: "Eu quando chego no Brasil e vejo alguém falando português".

"Não estou no Brasil ainda, então parem de falar português aqui" — Madonna

