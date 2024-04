Neymar é criticado por jogar pôquer enquanto canta os parabéns à filha

Neymar está mais uma vez no centro das atenções, mas desta vez por um motivo inusitado: o jogador foi filmado jogando poker enquanto cantava parabéns para a filha, Mavie, que completava seis meses de vida.

O vídeo, que já se tornou viral nas redes sociais, mostra Neymar com o celular na mão, olhando para a tela e tocando no ecrã, enquanto Bruna Biancardi, mãe da menina e ex-companheira do jogador, canta os parabéns. A cena gerou diversas críticas e comentários nas redes sociais, dividindo opiniões.

Alguns internautas criticaram a atitude de Neymar, considerando-a como falta de atenção e desrespeito com a filha em um momento tão especial. Outros, por sua vez, defenderam o jogador, alegando que ele estava apenas aproveitando sua paixão por jogos, sem intenção de desmerecer o aniversário de Mavie.

Veja abaixo as imagens.

this guy neymar is absolutely finished



bro is gambling on poker in the middle of his daughters birthday pic.twitter.com/3bQ3MWrIty