Influencer que fez cirurgia para aumentar pernas revela dores crônicas

A modelo e estrela de reality show alemã Theresia Fishcer disse que sofre com dores crônicas em seu corpo por causa da cirurgia feita por ela para aumentar 14 cm de suas pernas. A celebridade de 32 anos passou pelo procedimento há oito anos, por incentivo de um ex-namorado.

Fischer já havia revelado ter investido o equivalente a R$ 860 mil pela cirurgia. Agora, em entrevista à rádio alemã MDR Jump, ela expôs seu arrependimento pelo procedimento, lamentando as dores crônicas em seu corpo.

Ao noticiar a entrevista de Fischer, o site UniLad relatou que as dores da celebridade decorrem de uma inflamação do periósteo, condição causada quando uma camada de tecido conjuntivo que envolve o osso fica inflamada.

Fischer conta atualmente com mais de 146 mil seguidores no Instagram. Ela ficou famosa em seu país natal ao participar de versões locais dos reality ‘Celebrity Big Brother’ e ‘Germany’s Next Top Model’. Mais recentemente ela participou do programa ‘Battle of the Reality Stars’.

Leia Também: Repórter de 44 anos é encontrado morto próximo a rio e choca Austrália