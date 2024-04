Funcionário teria se aproveitado fragilidade de Charles para "enganá-lo"

Será que houve manipulação nos bastidores do Palácio de Buckingham? Segundo o The Mail on Sunday, o rei Charles III teria sido ludibriado por um de seus funcionários de confiança enquanto se recuperava de tratamentos contra o câncer.

David White, guardião de armas, teria induzido o monarca a assinar um documento que nomeava uma pessoa próxima para o College of Arms, departamento do qual faz parte.

White é acusado de contornar os procedimentos padrão de contratação e de buscar uma "via alternativa" ao assegurar a assinatura de Charles III em favor de sua escolha pessoal.

O incidente ocorreu enquanto o rei estava em Londres, durante os tratamentos, quando os funcionários foram orientados a não incomodá-lo com questões triviais. Uma fonte próxima ao palácio destacou: "É um ardil da idade média. Houve grande tumulto nos bastidores. Alguns acreditam que David White tentou deliberadamente enganar Charles III e impor seu candidato favorito para o cargo".

A fonte também ressaltou a vulnerabilidade do rei durante esse período de tratamento, enfatizando a importância dos procedimentos adequados. "Quando o rei está em Londres para tratamentos, é um momento difícil para ele. Os funcionários mais próximos sabiam que precisavam deixá-lo em paz", acrescentou.

Vale ressaltar que White é responsável por aconselhar Charles III em assuntos relacionados à heráldica e cerimônias reais.





Leia Também: Harry quer se reaproximar do príncipe William e Kate Middleton, mas Meghan Markle faz exigências