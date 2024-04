Davi rebate rumores do fim de relacionamento: 'Minha vida eu resolvo'

Davi, campeão do BBB 24, falou das especulações sobre o fim do relacionamento com Mani Rêgo.

Ex-BBB afirmou que não vai admitir fofocas sobre a vida pessoal por meio de transmissão ao vivo no Instagram.

Eu lutei muito, eu não vou admitir que essas pessoas fiquem falando de mim no Instagram 24 horas por dia. Vai procurar outro assunto [...] A minha vida, eu resolvo. E não preciso de ninguém para resolver ela por mim. Uma boa noite a todos". Afirmou durante live no instagram.

Especulações começaram após o Jornalista Luiz Bacci publicar que Davi Brito e Mani Rego não estão mais juntos. A suposta separação ganhou força depois que a irmã de Mani, Fabianna Rego, deixou de seguir o campeão do BBB no Instagram.

