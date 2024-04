Ex-candidata a Miss Universo choca ao revelar diagnóstico de câncer

A modelo Daniela Nicolás, vencedora do Miss Universo Chile 2020, revelou que foi diagnosticada com um câncer há alguns meses, mas ainda não se sentia pronta para falar sobre isso. No entanto, a mulher de 31 anos preferiu expor o tema delicado aos seus seguidores após perceber que a informação já tinha vazado.

Daniela venceu o concurso nacional e representou o Chile no Miss Universo 2020 na sequência; naquela edição, realizada em 2021 por causa da pandemia, a mexicana Andrea Meza foi a vencedora, e a brasileira Julia Gama ficou em segundo.

