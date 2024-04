Pabllo Vittar revela que viveu affair com jogador de futebol

Pabllo Vittar, 30, revelou que viveu um affair com um jogador de futebol brasileiro.

"Ele não é goleiro, mas ele tem habilidades com bolas", disse Pabllo Vittar durante participação no programa Sabadou com Virginia, no SBT.

Veja o vídeo abaixo:

BABADO! Pabllo Vittar revelou no "Sabadou com Virgínia" que a pessoa mais famosa que ela já ficou é um jogador aqui do Brasil. Ela diz que ele é mais alto que ela. #SabadouComVirgínia pic.twitter.com/wMm8hlOZMs

— Brenno Moura (@brenno__moura) April 21, 2024

