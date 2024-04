Irmão de Kate Middleton quebra silêncio sobre disputa com vizinho

James Middleton, irmão da princesa Kate Middleton, está envolvido em uma disputa com um de seus vizinhos, que, de acordo com a imprensa internacional, teria feito várias reclamações relacionadas ao barulho em sua propriedade.

David Alderton, que mora na área oposta à de James e sua esposa, supostamente espalhou cartazes pela zona rural de Stanford Dingley criticando a família Middleton.

Em entrevista ao jornal The Independent, James abordou o assunto pela primeira vez.

"A polícia foi chamada pouco depois do nascimento de nosso filho porque ficamos preocupados com o que estava acontecendo na nossa área. As autoridades foram envolvidas quando nosso vizinho reclamou do barulho dos tratores e dos animais da fazenda, entre outras coisas", observou.

Segundo James, o vizinho em questão já havia tido problemas com outros moradores da região, tendo feito várias reclamações que foram arquivadas.

Alderton teria até mesmo invadido a propriedade de James, permitindo que um jornalista filmasse com um drone e insultando verbalmente um amigo que estava de férias em sua casa.

Além disso, esse vizinho teria espalhado cartazes pela região criticando os pais de James e Kate, exigindo que eles pagassem aos credores de seu antigo negócio, a empresa de eventos Party Pieces.

"As ações do Sr. Alderton geraram animosidade na comunidade, rumores, ressentimentos e causaram ansiedade e angústia a mim e à minha família", observou James ao jornal.

Sobre as reclamações de barulho das máquinas, James afirmou: "É triste quando alguém que escolhe viver no campo e em uma comunidade agrícola não consegue aceitar que, de vez em quando, haja barulho e cheiro de tratores e animais, especialmente se estiverem perto de uma fazenda".



