Atriz revela truques dos jogadores para flertar sem deixar rastros na web

A atriz espanhola Jedet causou burburinho ao revelar no podcast Match as táticas peculiares que alguns jogadores de futebol usam para flertar com mulheres desconhecidas nas redes sociais.

Jedet, de 31 anos, afirma que os jogadores comprometidos se esforçam para apagar qualquer rastro de suas investidas online, evitando que seus relacionamentos sejam expostos. "Eles te mandam mensagem, você visualiza e puff! A mensagem some", revela. "E nem se atrevem a te seguir depois."

A estratégia, segundo Jedet, se intensifica se a mulher não visualizar a mensagem rapidamente. "Aí eles te mandam de novo, porque sabem que tem mulher e filhos em casa. Mas o que eles não contam é que a gente tira print de tudo", debocha a atriz.

Alertando as mulheres, Jedet também expõe a tática das mensagens de visualização única. "Eles mandam mensagens que só podem ser vistas uma vez. Se você printar, eles sabem e te pegam no flagra", avisa.

Em um último recurso, Jedet conta que já tentou alertar as esposas desses jogadores infiéis sobre as investidas online, mas sempre sai como a "vilã" da história. "Eu já contei para as namoradas, mas elas ficam com os maridos e me acham a má da fita", exemplifica. "Falo que o namorado fez isso, mas elas não acreditam e me acusam."

A revelação de Jedet gerou debate nas redes sociais, com muitas mulheres se identificando com a situação e outras criticando a atitude dos jogadores.

Leia Também: Milionário, da dupla com José Rico, está internado após sofrer AVC