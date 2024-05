Jennifer Garner quer salvar casamento de Ben Affleck e Jennifer Lopez

Em meio aos rumores de crise no casamento de Ben Affleck e Jennifer Lopez, a ex-esposa do ator, Jennifer Garner, tem sido seu principal apoio. Segundo a revista US Weekly, Garner tem incentivado Affleck a trabalhar para salvar o relacionamento.

"Ela apoia totalmente o relacionamento e só quer que ele seja feliz", disse uma fonte à publicação.

Após dois anos de união, o casal enfrenta boatos de divórcio. A imprensa internacional chegou a noticiar que Affleck já teria saído da casa que dividia com Lopez.

Apesar da situação delicada, a separação ainda não foi confirmada oficialmente. Fãs do casal esperam que seja apenas uma fase difícil e que eles consigam superar os desafios.

Vale lembrar que Ben e Jennifer Garner foram casados de 2005 a 2018 e tiveram três filhos juntos: Violet Anne (18 anos), Samuel (15 anos) e Seraphina Rose (15 anos).

A relação amistosa entre Garner e Affleck, mesmo após o divórcio, é vista como um ponto positivo para a possível reconciliação de Affleck com JLo.

Leia Também: Após rumores de divórcio, Jennifer Lopez posa sozinha em evento