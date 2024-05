Entenda a briga judicial e o conflito entre Karoline e Éder Militão

O ex-casal Éder Militão e Karoline Lima voltou a protagonizar um capítulo conturbado na criação da filha, Cecília, de 2 anos. A polêmica gira em torno de uma viagem da menina para assistir à final da Champions League em Madri, no dia 1º de junho, onde Militão jogará pelo Real Madrid contra o Borussia Dortmund.

Tudo começou quando Karoline impediu a viagem de Cecília, alegando falta de uma babá de confiança para acompanhá-la. Militão, por sua vez, entrou com um pedido de liminar urgente na Justiça para garantir a ida da filha à final da Champions League. A Justiça acatou o pedido e determinou que Karoline autorizasse a viagem, permitindo que ela indicasse uma pessoa de sua confiança para acompanhar Cecília.

No mesmo processo, Militão solicitou que a Justiça impedisse Karoline de se mudar para o Rio de Janeiro. Segundo o jogador, a influenciadora pretendia mudar a residência e a rotina da filha devido a um relacionamento com Léo Pereira, jogador do Flamengo, que mora no Rio. Militão argumenta que essa mudança comprometeria o convívio de Cecília com os avós paternos, que vivem em São Paulo e, segundo ele, são a principal rede de apoio paterna.

Em entrevista ao colunista Lucas Pasin, do Splash, Militão alegou que, apesar de arcar com despesas como natação e empregada doméstica, esses benefícios não estão sendo usufruídos pela filha, que passa a maior parte do tempo no Rio. O jogador também afirmou que Karoline não deixa os avós paternos buscarem Cecília e que, ao ser questionada sobre a ausência da criança nas aulas de natação, disse que as aulas estavam sendo realizadas online.

Karoline, por sua vez, foi às redes sociais e desmentiu as declarações de Militão. Em prints divulgados em seu perfil, ela mostrou uma conversa entre os dois, quando a filha tinha apenas 15 dias de vida, na qual questionava ao atleta se ele achava melhor que ela morasse na Espanha ou no Brasil, e ele respondeu: "Vai ter que ir para o Brasil, melhor".

"Ele que despachou a gente de lá [Madri], ele mandou a gente voltar para o Brasil. E ele só tocou de novo nesse assunto pedindo para gente voltar para Madri, ano passado. Que ano passado ele queria voltar para mim e me propôs fazer uma série da nossa vida, para limpar a barra dele. Ele queria usar a minha imagem, da Cecília, para criar uma série de família feliz para mostrar que 'o amor supera tudo', e como ele é um bom pai e presente, o que é uma mentira", rebateu Karoline.

A influenciadora também afirmou que nunca proibiu os avós paternos de verem a filha e mostrou prints de conversas em que os convidava para ir à sua casa. Ela relatou que, apesar de Militão afirmar que em São Paulo "teria a base da família paterna" para ajudar, ela nunca recebeu apoio deles.

Sobre as aulas de natação, Karoline afirmou que o jogador se recusava a pagar a professora de natação com frequência.

"A Cecília hoje vive um ótimo padrão de vida. Não é pelo pai, é por mim. É por tudo o que eu fiz, tudo o que eu faço, tudo que eu coloco minha filha em primeiro lugar. Não é pelo pai milionário, não é pelo pai do Real Madrid, não é pelo pai que tem Champions", finalizou a influenciadora.

