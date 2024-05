Neymar mostra 'drama' de Mavie na web: 'Se eu tiro, ela chora'

No domingo (26), Neymar Jr. encantou os fãs ao compartilhar um momento adorável com sua filha mais nova, Mavie, de apenas 7 meses. O jogador registrou um instante fofo com a pequena e revelou a razão por trás do seu comportamento "dramático".

Durante o momento, Mavie foi flagrada mordendo um brinquedo incessantemente. Neymar comentou brincando: "Está com fome? Vai comer o brinquedo? Se eu tiro, ela chora", enquanto aparecia com um adereço de abelhinha na testa e fazendo gestos divertidos.

Mavie é fruto do relacionamento anterior de Neymar com Bruna Biancardi. A menina nasceu em outubro de 2023, um mês antes do anúncio do fim do relacionamento entre Neymar e Bruna. Desde então, os dois mantêm uma relação amigável. Além de Mavie, Neymar também é pai de Davi Lucca, de 12 anos, fruto de um relacionamento anterior com a modelo Carol Dantas, com quem teve um breve romance em 2011.

