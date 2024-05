Lenny Kravitz revela vida celibatária e a espera da 'mulher certa'

Em uma entrevista recente para o jornal britânico The Guardian, o músico Lenny Kravitz, conhecido por seu sex appeal e vida amorosa agitada, revelou que está sem um relacionamento sério há nove anos e que tem optado por uma vida celibatária.

Aos 60 anos, Kravitz explicou sua decisão de se manter solteiro até encontrar "a mulher certa": "É algo espiritual", disse ele. O músico, que já foi casado com a atriz Lisa Bonet e teve relacionamentos com celebridades como Nicole Kidman, Adriana Lima e Kylie Minogue, confessou que "deseja estar em um relacionamento", mas que talvez sofra com o compromisso com alguém.

"Me tornei muito confortável com o meu estilo de vida, na forma como vivo", declarou Kravitz, sugerindo que a liberdade de estar solteiro é algo que ele valoriza no momento. A reportagem do Guardian ainda destaca que, apesar de sua escolha atual, o músico não descarta a possibilidade de um relacionamento sério no futuro.

Leia Também: 'Era uma criança tímida e sofria muito bullying', diz mãe de Beyoncé