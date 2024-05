Em tratamento de câncer, nova foto de Kate e Príncipe William é divulgada

Uma foto compartilhada pela pousada Duffryn Mawr Country House, no País de Gales, está causando frisson nas redes sociais. A imagem mostra o Príncipe William e a Princesa Kate, agora com 41 e 42 anos, respectivamente, durante uma visita à pousada em abril de 2023.

Na foto, o casal posa com funcionários da pousada, com Kate assinando o livro de visitas. A legenda da publicação relembra a estadia real: "Já se passou um ano desde que recebemos William e Kate, o Príncipe e a Princesa de Gales, em Duffryn Mawr! Tivemos o prazer de recebê-los para uma noite durante sua visita a The Brecon Beacons. Tão gentis e amigáveis, foi um prazer tê-los conosco."

A foto foi tirada na manhã seguinte à visita do casal a Aberfan, em 28 de abril de 2023. No fim de semana anterior, Kate e William participaram de atividades de treinamento com equipes de resgate, incluindo rapel, exercícios médicos e demonstração de cães de busca.

Após o treinamento, o casal visitou o Dowlais Rugby Club, onde conheceram membros da comunidade local e conversaram enquanto saboreavam pizzas da Little Dragon Pizza Van. As pizzas escolhidas foram calabresa, margherita, frango assado e queijo de cabra, que também foram compartilhadas com as equipes de resgate em Dowlais.

[Legenda]© Duffryn Mawr Country House - Facebook

Peter Morris, proprietário da Little Dragon Pizza Van, que atendeu o casal com a colega Shannon Stokes, contou à revista People: "A princesa perguntou se fazíamos nossa própria massa e disse que adoram fazer pizzas com os filhos."

Morris ainda acrescentou: "Fazer pizza para os futuros rei e rainha é surreal."

Atualmente, os três filhos do casal, George (10 anos), Charlotte (9 anos) e Louis (6 anos), estão de férias escolares até 3 de junho. Tradicionalmente, Kate e William tiram um tempo livre dos deveres reais durante as férias para aproveitar com os filhos. No entanto, este ano, devido ao diagnóstico de câncer de Kate, ela tem se mantido mais discreta.

Em meio ao tratamento, William adiou a maioria dos compromissos públicos até as eleições gerais no Reino Unido, em 4 de julho. No dia 25 de maio, George acompanhou o pai na final da FA Cup entre Manchester City e Manchester United, no Estádio de Wembley, em Londres.

Leia Também: Câncer: Kate Middleton enfrenta novo desafio que atrasa sua recuperação