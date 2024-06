Sydney Sweeney compra mansão à beira-mar por 13,5 milhões de dólares

Aos 26 anos, Sydney Sweeney comprou uma mansão à beira-mar na Florida.

A propriedade custou 13,5 milhões de dólares e, segundo o Page Six, foi adquirida por um valor 4,5 milhões inferior ao pedido inicialmente.

A casa conta com seis quartos, oito banheiros, uma garrafeira com mais de 520 garrafas, elevador, academia, sala de jogos e piscina.

Sydney Sweeney is the proud new owner of an oceanfront home in Florida. She bought the for $13.5 million. pic.twitter.com/W4RLEoC8YO